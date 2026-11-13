grenke Aktie
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WKN DE: A161N3 / ISIN: DE000A161N30
grenke Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Grenke mit einem Kursziel von 23 Euro auf "Buy" belassen. Marius Fuhrberg attestierte dem Leasingspezialisten am Donnerstag nach dem Quartalsbericht solide Kostenkontrolle. Das schwierige Konjunkturumfeld, das von hohen Insolvenzraten und steigenden Zinsen geprägt sei, habe das Unternehmen damit ausgeglichen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 17:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: grenke AG Buy
|
Unternehmen:
grenke AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
23,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
11,40 €
|
Abst. Kursziel*:
101,75%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
11,68 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
96,92%
|
Analyst Name::
Marius Fuhrberg
|
KGV*:
-
Nachrichten zu grenke AG
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12.11.26
|EQS-AFR: GRENKE AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen (EQS Group)
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12.11.26
|EQS-AFR: GRENKE AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG (EQS Group)
Analysen zu grenke AG
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|12.11.26
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