Richemont Aktie
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WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
Richemont Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Richemont nach Zahlen mit einem Kursziel von 220 Franken auf "Outperform" belassen. Der Luxuskonzern habe im ersten Geschäftshalbjahr die Erwartungen mit seinem operativen Gewinn (Ebit) um drei Prozent übertroffen, schrieb Piral Dadhania am Freitag. Das Umsatzwachstum sei im zweiten Geschäftsquartal auf Konzernebene gesund gewesen - trotz leichter Verfehlung der Erwartungen im Schmuckbereich./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 02:27 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 02:27 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Outperform
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
220,00 CHF
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
162,40 CHF
|
Abst. Kursziel*:
35,47%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
163,90 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
34,23%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
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