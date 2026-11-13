Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
|594,60EUR
|10,60EUR
|1,82%
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen mit einem Kursziel von 565 Euro auf "Hold" belassen. Der Rückversicherer verdiene mit Kapitalanlagen mehr Geld als im Kerngeschäft, schrieb Michael Christodoulou am Donnerstag. Die Qualität der Gewinnentwicklung nehme ab und je Aktie bemessen, hänge der Gewinn zunehmend von der Anzahl an Aktienrückkäufen ab. Er sieht nur begrenzten Spielraum, dass sich die zuletzt überdurchschnittliche Kursentwicklung fortsetzt./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 17:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Hold
|
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
565,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
584,60 €
|
Abst. Kursziel*:
-3,35%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
594,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4,98%
|
Analyst Name::
Michael Christodoulou
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
09:28
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 zum Start leichter (finanzen.at)
|
12.11.26
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels in Grün (finanzen.at)
|
12.11.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
12.11.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 klettert schlussendlich (finanzen.at)
|
12.11.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zum Ende des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
|
12.11.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 am Donnerstagnachmittag freundlich (finanzen.at)
|
12.11.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX in Rot (finanzen.at)
|
12.11.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|09:44
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:44
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|23.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|15.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|09:44
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
Aktuelle Aktienanalysen
|10:09
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:05
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:00
|Dürr Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:44
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:43
|GFT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:43
|Sixt Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:42
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:22
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:21
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:21
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:20
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:19
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:14
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|09:11
|Wienerberger kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:02
|Assicurazioni Generali Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:01
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:01
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:49
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|08:48
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|08:37
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform
|Bernstein Research
|08:27
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:26
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:24
|Deutsche Börse Equal Weight
|Barclays Capital
|08:21
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:19
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|08:16
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|08:14
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|08:11
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:04
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|07:55
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:45
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|07:39
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|07:10
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Dürr Halten
|DZ BANK
|12.11.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|grenke Kaufen
|DZ BANK
|12.11.26
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|12.11.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK