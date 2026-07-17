Carl Zeiss Meditec Aktie
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WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
Carl Zeiss Meditec Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 21,70 Euro belassen. Das China-Geschäft dürfte erneut auf den Umsatz des Medizintechnik-Unternehmens gedrückt haben, schrieb David Adlington in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Er rechnet nun mit einem organischen Wachstum von minus 2,3 (bisher minus 1,6) Prozent. Dennoch habe er seine Margenprognose angehoben, da er sie zuvor zu niedrig angesetzt habe./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 23:00 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Underweight
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Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
21,70 €
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Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
29,96 €
|
Abst. Kursziel*:
-27,57%
|
Rating update:
Underweight
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Kurs aktuell:
29,68 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-26,89%
|
Analyst Name::
David Adlington
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KGV*:
-
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