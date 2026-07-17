Carl Zeiss Meditec Aktie

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WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704

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17.07.2026 07:31:02

Carl Zeiss Meditec Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 21,70 Euro belassen. Das China-Geschäft dürfte erneut auf den Umsatz des Medizintechnik-Unternehmens gedrückt haben, schrieb David Adlington in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Er rechnet nun mit einem organischen Wachstum von minus 2,3 (bisher minus 1,6) Prozent. Dennoch habe er seine Margenprognose angehoben, da er sie zuvor zu niedrig angesetzt habe./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 23:00 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Underweight
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
21,70 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
29,96 € 		Abst. Kursziel*:
-27,57%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
29,68 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-26,89%
Analyst Name::
David Adlington 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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