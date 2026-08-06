Carl Zeiss Meditec Aktie
|30,22EUR
|-0,04EUR
|-0,13%
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
Carl Zeiss Meditec Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 26,10 Euro auf "Market-Perform" belassen. Eine starke Entwicklung des Segments Mikrochirurgie habe dem Hersteller von Medizintechnik eine Erholung verschafft, schrieb Susannah Ludwig in ihrer ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Umsätze seien deutlich stärker gestiegen als die Konsensschätzung es habe erwarten lassen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 05:45 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 05:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Market-Perform
|
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
26,10 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
30,58 €
|
Abst. Kursziel*:
-14,65%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
30,22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13,63%
|
Analyst Name::
Susannah Ludwig
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG
|
08:55
|Carl Zeiss Meditec von Währungseffekten und China-Schwäche belastet (Dow Jones)
|
07:00
|EQS-News: Carl Zeiss Meditec with stable revenue development on a currency-adjusted basis after nine months of 2025/26 (EQS Group)
|
07:00
|EQS-News: Carl Zeiss Meditec mit währungsbereinigt stabiler Umsatzentwicklung nach neun Monaten 2025/26 (EQS Group)
|
05.08.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX sackt schlussendlich ab (finanzen.at)
|
04.08.26
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
04.08.26
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
04.08.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX nachmittags in Grün (finanzen.at)
|
04.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX freundlich (finanzen.at)
Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG
|31.07.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.07.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|Carl Zeiss Meditec Market-Perform
|Bernstein Research
|14.05.26
|Carl Zeiss Meditec Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.07.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|Carl Zeiss Meditec Market-Perform
|Bernstein Research
|14.05.26
|Carl Zeiss Meditec Market-Perform
|Bernstein Research
|22.01.26
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.25
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|17.07.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.07.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|Carl Zeiss Meditec Market-Perform
|Bernstein Research
|14.05.26
|Carl Zeiss Meditec Market-Perform
|Bernstein Research
|14.05.26
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Carl Zeiss Meditec AG
|30,84
|1,92%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:54
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|08:54
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|08:54
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:44
|Carl Zeiss Meditec Market-Perform
|Bernstein Research
|08:37
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:37
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:27
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|08:26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:12
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:56
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:54
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:46
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:44
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:35
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:34
|Beiersdorf Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:33
|Basler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:30
|Ahold Delhaize Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:29
|Wolters Kluwer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:24
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:23
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|07:23
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:22
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:22
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|07:16
|Springer Nature Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:16
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:14
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|07:12
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:04
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:56
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:56
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:31
|Beiersdorf Underweight
|Barclays Capital
|06:10
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|SpaceX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Vonovia Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|SpaceX Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK