Rheinmetall Aktie

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WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

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08.05.2026 12:46:43

Rheinmetall Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2200 Euro auf "Buy" belassen. Das Management habe in der Fragerunde nach dem Quartalsbericht wie stets optimistisch geklungen, schrieb Sven Weier am Donnerstagnachmittag. Die Fragen zum Transporter Boxer sowie zu künftigem Munitions- und Raketenabsatz hätten aber einige Skepsis der Investoren gezeigt./rob/ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 15:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rheinmetall AG Buy
Unternehmen:
Rheinmetall AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
2 200,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1 256,40 € 		Abst. Kursziel*:
75,10%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1 241,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
77,28%
Analyst Name::
Sven Weier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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