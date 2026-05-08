Daimler Truck Aktie
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WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
Daimler Truck Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Daimler Truck von 50 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der europäische Lastwagen-Zyklus zeige noch keine Anzeichen einer Abschwächung, wobei die um die Treibstoffkosten bereinigten Straßenfrachtraten nach dem März zurückgegangen seien, schrieb Michael Aspinall in einer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung nach den Quartalszahlen der Unternehmen. In den USA ziehe die Industrieaktivität weiter an. Aspinall bevorzugt weiterhin Daimler Truck vor Volvo und Traton und hob seine operativen Ergebnisprognosen (Ebit) für 2026 um bis zu 6 Prozent an./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 11:56 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 11:56 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Daimler Truck Buy
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
54,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
40,71 €
|
Abst. Kursziel*:
32,65%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
40,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33,66%
|
Analyst Name::
Michael Aspinall
|
KGV*:
-
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