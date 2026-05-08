Air Liquide Aktie

175,56EUR -1,04EUR -0,59%
WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073

08.05.2026 12:49:23

Air Liquide Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Air Liquide von 185 auf 182 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Georgina Fraser passte ihre Schätzungen am Donnerstagnachmittag an die Resultate des Industriegaskonzerns im ersten Quartal an. Trotz leichter Senkung sieht sie keine Änderung der Anlagestory./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 15:20 / GST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Buy
Unternehmen:
Air Liquide S.A. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
182,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
175,26 € 		Abst. Kursziel*:
3,85%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
175,56 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3,67%
Analyst Name::
Georgina Fraser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

07.05.26 Air Liquide Outperform Bernstein Research
29.04.26 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
29.04.26 Air Liquide Outperform Bernstein Research
29.04.26 Air Liquide Overweight Barclays Capital
