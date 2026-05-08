International Consolidated Airlines Aktie

4,51EUR 0,01EUR 0,16%
International Consolidated Airlines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018

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08.05.2026 13:27:06

International Consolidated Airlines Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für International Airlines Group von 440 auf 450 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Patrick Creuset hob am Freitag im Nachgang des Quartalsberichts seine Prognosen an. Er begründete dies vor allem mit etwas höherem Umsatz pro angebotenem Sitzkilometer (RASK)./ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 12:26 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Buy
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
4,50 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
3,91 £ 		Abst. Kursziel*:
15,09%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
3,89 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
15,65%
Analyst Name::
Patrick Creuset 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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