Rheinmetall Aktie
|1 214,00EUR
|-134,00EUR
|-9,94%
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
Rheinmetall Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rheinmetall nach finalen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2100 Euro belassen. Die Ergebnisse hätten eine breit angelegte Margenverbesserung aufgezeigt und dies in allen wachsenden Geschäftsbereichen, schrieb Christoph Laskawi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sieht darin ein Indiz, dass bei der Ausführung von Aufträgen keine Probleme vorliegen. Der Abverkauf in den Aktien sei am Berichtstag nicht gerechtfertigt gewesen und biete Anlegern eine Einstiegsgelegenheit./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Buy
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
2 100,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1 250,00 €
|
Abst. Kursziel*:
68,00%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1 214,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
72,98%
|
Analyst Name::
Christoph Laskawi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
15:58
|Freitagshandel in Europa: STOXX 50 liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
15:58
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
|
15:58
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
15:58
|Börse Frankfurt: DAX leichter (finanzen.at)
|
14:22
|Rheinmetall-Analyse: Buy-Bewertung von Deutsche Bank AG für Aktie (finanzen.at)
|
13:37
|Analyse: UBS AG bewertet Rheinmetall-Aktie mit Buy in neuer Analyse (finanzen.at)
|
12:27
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag fester (finanzen.at)
|
12:27
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 mittags mit Abgaben (finanzen.at)