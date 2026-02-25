CEWE Stiftung Aktie
|101,60EUR
|0,60EUR
|0,59%
WKN: 540390 / ISIN: DE0005403901
CEWE StiftungCo Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Cewe nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 140 Euro auf "Buy" belassen. Der Fotodienstleister habe solide abgeschnitten, schrieb Thilo Kleibauer am Mittwoch. Das operative Ergebnis im Geschäftsjahr liege allerdings leicht unter seiner Schätzung./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 10:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CEWE Stiftung & Co. KGaA Buy
|
Unternehmen:
CEWE Stiftung & Co. KGaA
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
140,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
101,40 €
|
Abst. Kursziel*:
38,07%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
101,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37,80%
|
Analyst Name::
Thilo Kleibauer
|
KGV*:
-
Nachrichten zu CEWE Stiftung & Co. KGaA
|
24.02.26
|ROUNDUP: Cewe profitiert von starkem Weihnachtsgeschäft - Aktie etwas leichter (dpa-AFX)
|
24.02.26
|EQS-News: CEWE: Further increase in turnover and earnings in 2025, all targets achieved (EQS Group)
|
24.02.26
|EQS-News: CEWE: Umsatz und Ergebnis 2025 weiter gesteigert, alle Ziele erreicht (EQS Group)
|
23.02.26
|EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Release of a capital market information (EQS Group)
|
23.02.26
|EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
16.02.26
|EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Release of a capital market information (EQS Group)
|
16.02.26
|EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
16.02.26
|EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Release of a capital market information (EQS Group)