CEWE Stiftung Aktie

101,60EUR 0,60EUR 0,59%
CEWE Stiftung für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 540390 / ISIN: DE0005403901

25.02.2026 09:02:19

CEWE StiftungCo Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Cewe nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 140 Euro auf "Buy" belassen. Der Fotodienstleister habe solide abgeschnitten, schrieb Thilo Kleibauer am Mittwoch. Das operative Ergebnis im Geschäftsjahr liege allerdings leicht unter seiner Schätzung./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 10:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: CEWE Stiftung & Co. KGaA Buy
Unternehmen:
CEWE Stiftung & Co. KGaA 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
140,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
101,40 € 		Abst. Kursziel*:
38,07%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
101,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
37,80%
Analyst Name::
Thilo Kleibauer 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu CEWE Stiftung & Co. KGaA

