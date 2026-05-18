CEWE Stiftung Aktie

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WKN: 540390 / ISIN: DE0005403901

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18.05.2026 11:57:38

CEWE StiftungCo Buy

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Cewe nach Ankündigung des Verkaufs des kommerziellen Online-Print-Geschäfts (COP) auf "Buy" mit einem Kursziel von 126 Euro belassen. Volker Bosse begrüßte am Montag diesen strategischen Schritt. Dadurch verbessere sich die Profitabilität des Fotodienstleisters sofort. Cewe könne so auch besser einen bedeutsamen und wertsteigernden Zukauf im Bereich Photofinishing stemmen und das Kernsegment dadurch weiter stärken./rob/ajx/niw

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 08:25 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: CEWE Stiftung & Co. KGaA Buy
Unternehmen:
CEWE Stiftung & Co. KGaA 		Analyst:
Baader Bank 		Kursziel:
126,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
103,20 € 		Abst. Kursziel*:
22,09%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
104,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20,92%
Analyst Name::
Volker Bosse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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