FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien der Commerzbank von 20 auf 23 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Bank locke mit ambitionierten Zielen und hohen Ausschüttungen, schrieb Analyst Philipp Häßler in seiner am Montag vorliegenden Nachbetrachtung der in der vergangenen Woche veröffentlichen 2024er-Geschäftszahlen. Wenngleich die für 2028 gesteckten Gewinnziele sehr ambitioniert seien, habe er seine mittelfristigen Erwartungen angehoben. Die Aktie sollte weiterhin sowohl von der Fantasie auf eine Übernahme durch die Unicredit sowie von den Managementbemu?hungen, diese abzuwehren, profitieren./mis/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2025 / 11:53 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2025 / 12:01 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.