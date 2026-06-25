Continental Aktie
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WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
Continental Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Ein globales Analystenteam um den Experten Harry Martin beleuchtete in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie die Situation im Bereich der Elektromobilität, deren Verbreitung sich regional weiterhin unterschiedlich entwickele. Jetzt fokussierten sich die Experten stark auf die Widerstandskraft der Lieferketten, die in Zeiten geopolitisch erhöhter Risikenvon steigender Bedeutung seien. China dominiere weiter bei kritischen Rohstoffen und habe die Kontrolle über die Batterie-Wertschöpfungskette./tih/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 11:41 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 11:41 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Continental AG Market-Perform
|
Unternehmen:
Continental AG
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Analyst:
Bernstein Research
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Kursziel:
66,00 €
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Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
74,02 €
|
Abst. Kursziel*:
-10,83%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
73,76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10,52%
|
Analyst Name::
Harry Martin
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KGV*:
-
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