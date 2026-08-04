NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Analyst Michael Aspinall nannte diese in einer ersten Reaktion am Dienstag "stark". Allerdings seien die Prognosen der Hannoveraner für das Reifengeschäft zurückhaltend. Das verwundere, nachdem es sich im zweiten Quartal besonders gut entwickelt habe./rob/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 02:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 02:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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