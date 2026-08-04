Continental Aktie
|70,68EUR
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WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
Continental Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Analyst Michael Aspinall nannte diese in einer ersten Reaktion am Dienstag "stark". Allerdings seien die Prognosen der Hannoveraner für das Reifengeschäft zurückhaltend. Das verwundere, nachdem es sich im zweiten Quartal besonders gut entwickelt habe./rob/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 02:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 02:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Continental AG Buy
|
Unternehmen:
Continental AG
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
75,00 €
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Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
70,68 €
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Abst. Kursziel*:
6,11%
|
Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
70,68 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,11%
|
Analyst Name::
Michael Aspinall
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KGV*:
-
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