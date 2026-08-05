Continental Aktie

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Continental für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

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05.08.2026 21:52:08

Continental Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental nach einer Telefonkonferenz anlässlich der Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Jose M Asumendi passte in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung seine Schätzungen für den Reifenhersteller an. Dabei berücksichtigte er die bilanzielle Herauslösung der Kautschuk- und Kunststoff-Tochter Contitech aus dem Konzern./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 19:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 19:24 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Continental AG Overweight
Unternehmen:
Continental AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
78,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
68,80 € 		Abst. Kursziel*:
13,37%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
68,74 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13,47%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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