CTS Eventim Aktie

51,00EUR 0,50EUR 0,99%
CTS Eventim für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.06.2026 07:41:32

CTS Eventim Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat CTS Eventim nach Gesprächen mit dem Management mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Overweight" belassen. Die robuste Nachfrage beim Ticketvermarkter und Veranstalter sei intakt, resümierte Lara Simpson am Montagabenbd. Sie hob zudem die Kapitaldisziplin des Unternehmens positiv hervor. Wichtig für die mittelfristigen Erwartungen und die Unternehmensausrichtung werde nun der Kapitalmarkttag im September./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 19:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: CTS Eventim Overweight
Unternehmen:
CTS Eventim 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
50,35 € 		Abst. Kursziel*:
88,68%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
51,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
86,27%
Analyst Name::
Lara Simpson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu CTS Eventim

mehr Nachrichten