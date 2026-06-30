CTS Eventim Aktie
|51,00EUR
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|0,99%
WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
CTS Eventim Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat CTS Eventim nach Gesprächen mit dem Management mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Overweight" belassen. Die robuste Nachfrage beim Ticketvermarkter und Veranstalter sei intakt, resümierte Lara Simpson am Montagabenbd. Sie hob zudem die Kapitaldisziplin des Unternehmens positiv hervor. Wichtig für die mittelfristigen Erwartungen und die Unternehmensausrichtung werde nun der Kapitalmarkttag im September./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 19:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CTS Eventim Overweight
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Unternehmen:
CTS Eventim
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
95,00 €
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Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
50,35 €
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Abst. Kursziel*:
88,68%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
51,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
86,27%
|
Analyst Name::
Lara Simpson
|
KGV*:
-
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