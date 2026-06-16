CTS Eventim Aktie

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WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306

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16.06.2026 07:13:15

CTS Eventim Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 94 Euro auf "Outperform" belassen. Live-Veranstaltungen seien weltweit unverändert angesagt, schrieb Annick Maas am Montag. Besonders bei den Beziehern niedrigerer Einkommen rangierten sie auf der Beliebtheitsskala weit oben./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 15:16 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: CTS Eventim Outperform
Unternehmen:
CTS Eventim 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
94,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
53,15 € 		Abst. Kursziel*:
76,86%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
53,15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
76,86%
Analyst Name::
Annick Maas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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