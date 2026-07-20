CTS Eventim Aktie

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WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306

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20.07.2026 09:44:48

CTS Eventim Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Aktie von CTS Eventim in seine European Midcap Top-Pick-Liste aufgenommen. Die Einstufung wurde auf "Outperform" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen. CTS Eventim biete eine attraktive Möglichkeit, von der strukturell robusten Nachfrage im Bereich Live-Entertainment zu profitieren, schrieben die Analysten in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktie notiere seit Jahresbeginn 27 Prozent im Minus und sei damit ein attraktives Investment in einem strukturell widerstandsfähigen Marktsegment./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 04:48 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 04:48 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: CTS Eventim Outperform
Unternehmen:
CTS Eventim 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
94,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
57,05 € 		Abst. Kursziel*:
64,77%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
57,55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
63,34%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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