Daimler Truck Aktie
|44,28EUR
|0,13EUR
|0,29%
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
Daimler Truck Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Outperform" belassen. Der Absatz im ersten Quartal sei etwas mau gewesen, schrieb Nick Housden am Freitag. Sonderlich beunruhigend sei dies allerdings nicht. Er spiegele nur die Entwicklung wider, bevor die Nachfrage Ende 2025 angezogen habe./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 05:13 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 05:13 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Daimler Truck Outperform
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
50,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
40,60 €
|
Abst. Kursziel*:
23,15%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
44,28 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,92%
|
Analyst Name::
Nick Housden
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Daimler Truck
|
12:28
|EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
12:28
|EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
12:26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX mittags freundlich (finanzen.at)
|
12:26
|Freitagshandel in Frankfurt: Anleger lassen DAX am Mittag steigen (finanzen.at)
|
10:43
|Daimler Truck spürt US-Schwäche - Verkäufe sinken deutlich (dpa-AFX)
|
09:30
|Pluszeichen in Frankfurt: Börsianer lassen DAX zum Start steigen (finanzen.at)
|
09:30
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
06.04.26
|DAX 40-Titel Daimler Truck-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Daimler Truck von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)