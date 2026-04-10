NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Outperform" belassen. Der Absatz im ersten Quartal sei etwas mau gewesen, schrieb Nick Housden am Freitag. Sonderlich beunruhigend sei dies allerdings nicht. Er spiegele nur die Entwicklung wider, bevor die Nachfrage Ende 2025 angezogen habe./rob/ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 05:13 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 05:13 / EDT



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