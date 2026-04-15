Daimler Truck Aktie
|42,83EUR
|-0,33EUR
|-0,76%
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
Daimler Truck Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Daimler Truck vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Im Zentrum der Aufmerksamkeit dürfte die Auftragsentwicklung des Nutzfahrzeugherstellers stehen, schrieb Hemal Bhundia in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Es gehe darum, die Reaktion der Lkw-Kunden auf die hohen Kraftstoffpreise zu erfassen. Dies sei derzeit ein zentrales Anliegen der Anleger./rob/la/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 23:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Daimler Truck Neutral
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
45,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
40,60 €
|
Abst. Kursziel*:
10,84%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
42,83 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,07%
|
Analyst Name::
Hemal Bhundia
|
KGV*:
-
Analysen zu Daimler Truck
|11:43
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|14.04.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|13.04.26
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.04.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|02.04.26
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
