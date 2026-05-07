Daimler Truck Aktie
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WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
Daimler Truck Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Daimler Truck auf "Outperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Das Highlight des Quartalsberichts sei der im Vergleich zum Umsatz gut doppelt so hohe Auftragseingang auf dem nordamerikanischen Nutzfahrzeugmarkt gewesen, der damit weitere Erholungssignale geliefert habe, schrieb Nick Housden in einem am Donnerstag vorliegenden Rückblick. Vor diesem Hintergrund sowie dank des Selbsthilfepotenzials und großzügiger Ausschüttungen an die Aktionäre erscheine die Aktie weiter günstig./rob/gl/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 13:58 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Daimler Truck Outperform
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
50,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
42,09 €
|
Abst. Kursziel*:
18,79%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
41,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,77%
|
Analyst Name::
Nick Housden
|
KGV*:
-
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