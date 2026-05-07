Daimler Truck Aktie

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Daimler Truck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8

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07.05.2026 12:20:54

Daimler Truck Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Daimler Truck auf "Outperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Das Highlight des Quartalsberichts sei der im Vergleich zum Umsatz gut doppelt so hohe Auftragseingang auf dem nordamerikanischen Nutzfahrzeugmarkt gewesen, der damit weitere Erholungssignale geliefert habe, schrieb Nick Housden in einem am Donnerstag vorliegenden Rückblick. Vor diesem Hintergrund sowie dank des Selbsthilfepotenzials und großzügiger Ausschüttungen an die Aktionäre erscheine die Aktie weiter günstig./rob/gl/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 13:58 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Daimler Truck Outperform
Unternehmen:
Daimler Truck 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
42,09 € 		Abst. Kursziel*:
18,79%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
41,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20,77%
Analyst Name::
Nick Housden 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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