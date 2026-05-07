Daimler Truck Aktie
|41,40EUR
|-2,28EUR
|-5,22%
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
Daimler Truck Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Daimler Truck nach Zahlen zum ersten Quartal von 45 auf 46 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Enttäuschung über schwache Margen habe den Aktienkurs belastet, schrieb Hemal Bhundia am Mittwochabend. Und das trotz solider Auftragszahlen. Vom aktuellen Niveau gebe es aber wohl nicht viel Aufwärtspotenzial für die Aktien./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 22:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Daimler Truck Neutral
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
46,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
41,98 €
|
Abst. Kursziel*:
9,58%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
41,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,11%
|
Analyst Name::
Hemal Bhundia
|
KGV*:
-
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