Daimler Truck Aktie

41,40EUR -2,28EUR -5,22%
Daimler Truck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8

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07.05.2026 12:29:12

Daimler Truck Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Daimler Truck nach Zahlen zum ersten Quartal von 45 auf 46 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Enttäuschung über schwache Margen habe den Aktienkurs belastet, schrieb Hemal Bhundia am Mittwochabend. Und das trotz solider Auftragszahlen. Vom aktuellen Niveau gebe es aber wohl nicht viel Aufwärtspotenzial für die Aktien./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 22:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Daimler Truck Neutral
Unternehmen:
Daimler Truck 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
46,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
41,98 € 		Abst. Kursziel*:
9,58%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
41,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,11%
Analyst Name::
Hemal Bhundia 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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