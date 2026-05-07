Daimler Truck Aktie
|41,40EUR
|-2,28EUR
|-5,22%
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
Daimler Truck Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Daimler Truck von 49 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Markt habe bereits mit einem schwachen Jahresauftakt gerechnet, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Donnerstag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht. Im zweiten Quartal wolle der Nutzfahrzeughersteller in Nordamerika das obere Ende der eigenen Zielspanne erreichen und rechne im zweiten Halbjahr mit weiteren Verbesserungen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Daimler Truck Buy
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
50,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
42,09 €
|
Abst. Kursziel*:
18,79%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
41,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,77%
|
Analyst Name::
Nicolai Kempf
|
KGV*:
-
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