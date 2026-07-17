Daimler Truck Aktie
|42,31EUR
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|-0,54%
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
17.07.2026 14:48:14
Daimler Truck Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Buy" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. In Hinblick auf die Abgasnorm EPA27 gehöre der Lkw-Hersteller zu den am besten positionierten Unternehmen der Branche, schrieb Michael Aspinall in einer am Freitag vorliegenden Sektor-Studie./mf/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 16:39 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 16:39 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Daimler Truck Buy
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
54,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
42,06 €
|
Abst. Kursziel*:
28,40%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
42,31 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,63%
|
Analyst Name::
Michael Aspinall
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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