NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BNP Paribas nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Die französische Großbank habe in den Segmenten geliefert, die zählten, schrieb Joseph Dickerson in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Das gelte für das Privatkundengeschäft und die private Finanzierung, wo die Erträge dank des Rückenwindes vom Zinsniveau zugelegt hätten./rob/bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 02:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 02:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.