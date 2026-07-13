Daimler Truck Aktie
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WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
Daimler Truck Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Ein besserer Absatz dürfte einen positiven Effekt auf die Marge des Nutzfahrzeugherstellers haben, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf die anstehenden Quartalszahlen. Lieferkettenprobleme in Nordamerika dürften sich bald erledigt haben./niw/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Daimler Truck Buy
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
50,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
42,10 €
|
Abst. Kursziel*:
18,76%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
42,04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,93%
|
Analyst Name::
Nicolai Kempf
|
KGV*:
-
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