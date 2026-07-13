Daimler Truck Aktie

42,04EUR 0,27EUR 0,65%
Daimler Truck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8

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13.07.2026 11:04:30

Daimler Truck Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Ein besserer Absatz dürfte einen positiven Effekt auf die Marge des Nutzfahrzeugherstellers haben, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf die anstehenden Quartalszahlen. Lieferkettenprobleme in Nordamerika dürften sich bald erledigt haben./niw/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Daimler Truck Buy
Unternehmen:
Daimler Truck 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
42,10 € 		Abst. Kursziel*:
18,76%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
42,04 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18,93%
Analyst Name::
Nicolai Kempf 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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