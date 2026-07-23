Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Raiffeisen Bank International (RBI) von 37,00 auf 40,00 Euro angehoben. Das Anlagevotum "Hold" wurde von Analystin Marlene Eibensteiner bestätigt.

Für die anstehenden Ergebnisse der RBI für das 2. Quartal erwarten die Deutsche Bank-Experten eine solide operative Entwicklung im Kerngeschäft. Sie gehen davon aus, dass sowohl der Zinsüberschuss als auch die Provisionserträge steigen und so - trotz eines möglichen Kostenanstiegs von 3 Prozent im Jahresvergleich - zu einem Plus von 2 Prozent beim Ergebnis vor Risikovorsorge (im Jahresvergleich) beitragen werden.

Zum Vergleich: Am Donnerstagvormittag notierten die RBI-Titel an der Wiener Börse bei 55,45 Euro.

Analysierendes Institut Deutsche Bank Research

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ger/spa

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