Vossloh Aktie
|58,70EUR
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WKN: 766710 / ISIN: DE0007667107
Vossloh Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vossloh auf "Hold" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Die detaillierten Quartalszahlen des Verkehrstechnikkonzerns hätten die vorläufigen Eckdaten weitgehend bestätigt, schrieb Fabian Piasta in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 02:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 02:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vossloh AG Hold
|
Unternehmen:
Vossloh AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
76,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
58,80 €
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Abst. Kursziel*:
29,25%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
58,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29,47%
|
Analyst Name::
Fabian Piasta
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KGV*:
-
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