NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vossloh auf "Hold" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Die detaillierten Quartalszahlen des Verkehrstechnikkonzerns hätten die vorläufigen Eckdaten weitgehend bestätigt, schrieb Fabian Piasta in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 02:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 02:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.