Daimler Truck Aktie
|40,97EUR
|0,39EUR
|0,96%
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
08.10.2026 09:40:22
Daimler Truck Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck nach Absatzzahlen für das dritte Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Der Absatz des Lkw-Bauers decke sich mit der Markterwartung, schrieb Nick Housden in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 02:59 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 02:59 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Daimler Truck Outperform
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
63,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
40,82 €
|
Abst. Kursziel*:
54,34%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
40,97 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
53,77%
|
Analyst Name::
Nick Housden
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Daimler Truck
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06.10.26
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|28.09.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Daimler Truck Outperform
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|UBS AG
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|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|28.09.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|09:40
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|28.09.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
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|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|09.09.26
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|Bernstein Research
|20.08.26
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|Bernstein Research
|11.08.26
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|28.07.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|06.10.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|25.09.26
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|UBS AG
|08.07.26
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.07.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|01.07.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|Daimler Truck
|41,03
|1,11%
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|09:58
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|09:58
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|09:40
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|09:33
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|09:26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|09:25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|08:57
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|08:53
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|08:53
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|08:52
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|08:51
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|08:50
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|08:30
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:29
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:27
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|08:18
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:14
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:13
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|08:09
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:59
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:58
|Vincorion Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:57
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:52
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|Jefferies & Company Inc.
|07:51
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|07.10.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|ASML NV Outperform
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|07.10.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Valeo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|07.10.26
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|Warburg Research
|07.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
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|07.10.26
|KION GROUP Buy
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|07.10.26
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|Ahold Delhaize Neutral
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|07.10.26
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|United Internet Buy
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|SGL Carbon Hold
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|07.10.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|Shell Sector Perform
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