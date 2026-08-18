Einhell Germany vz. Aktie
|71,00EUR
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|-3,92%
WKN DE: A40ESU / ISIN: DE000A40ESU3
Einhell Germany vz Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Einhell nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Umsatz und Vorsteuerergebnis seien knapp unter seinen Prognosen geblieben, schrieb Philipp Kaiser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Den Jahresausblick habe der Werkzeughersteller bestätigt./edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 13:45 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt Buy
|
Unternehmen:
Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
105,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
73,40 €
|
Abst. Kursziel*:
43,05%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
71,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
47,89%
|
Analyst Name::
Philipp Kaiser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt
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Analysen zu Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt
Aktien in diesem Artikel
|Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt
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|Einhell Germany vz. Buy
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|SpaceX Buy
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|Jefferies & Company Inc.
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