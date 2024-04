ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für den Lieferdienst Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Analyst Jo Barnet-Lamb verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie darauf, dass der südkoreanische Online-Lieferdienst Coupang den Mitgliedsbeitrag für seine zahlenden Nutzer erhöht. Steigende Mitgliedsbeiträge seien eine Folge der jüngsten Werbeverlagerung vom Couponing hin zur kostenlosen Lieferung, schrieb der Experte und vermutet, dass der Schritt von Coupang darauf hindeutet, dass der Wettbewerbsdruck in Korea nachlässt./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2024 / 07:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2024 / 07:23 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.