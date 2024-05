NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero angesichts des Verkaufs des Foodpanda-Geschäfts in Taiwan auf "Buy" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Die Transaktion erinnere daran, dass der Essenslieferdienst einst als größter Übernahme-Experte der Branche gegolten habe, schrieb Analyst Giles Thorne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er lobte einen "perfekt getimten Ausstieg". Delivery Hero werde wieder zu einer Cashflow-Story mit einer Verschuldung, die für Kapitalgeber wieder interessant sei. Allerdings sei eine regulatorische Überprüfung wahrscheinlich, denn Uber werde in Taiwan quasi zum Monopolisten. Es wirke aber so, als seien beide Seiten darauf vorbereitet./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2024 / 03:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2024 / 03:58 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.