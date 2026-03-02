Delivery Hero Aktie
|18,49EUR
|-1,10EUR
|-5,59%
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
Delivery Hero Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Delivery Hero von 38 auf 26 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Essenslieferdienst habe 2025 die Erwartungen knapp verfehlt, schrieb Annick Maas am Freitagabend in einem Rückblick auf die Zahlen. Den Ausblick auf 2026 gebe es erst Ende März mit dem Jahresbericht - das Management habe aber einen bereinigten operativen Ergebnisanstieg (Ebitda) im mittleren einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 20:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 20:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
