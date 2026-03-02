Delivery Hero Aktie

18,49EUR -1,10EUR -5,59%
Delivery Hero für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

02.03.2026 13:42:14

Delivery Hero Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Delivery Hero von 38 auf 26 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Essenslieferdienst habe 2025 die Erwartungen knapp verfehlt, schrieb Annick Maas am Freitagabend in einem Rückblick auf die Zahlen. Den Ausblick auf 2026 gebe es erst Ende März mit dem Jahresbericht - das Management habe aber einen bereinigten operativen Ergebnisanstieg (Ebitda) im mittleren einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 20:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 20:00 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Delivery Hero Outperform
Unternehmen:
Delivery Hero 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
26,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
18,39 € 		Abst. Kursziel*:
41,42%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
18,49 € 		Abst. Kursziel aktuell:
40,62%
Analyst Name::
Annick Maas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Delivery Hero

