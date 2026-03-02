Delivery Hero Aktie

18,43EUR -1,16EUR -5,92%
Delivery Hero für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

02.03.2026 12:20:33

Delivery Hero Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Jo Barnet-Lamb attestierte dem Essenslieferanten am Montag im Resümee des Geschäftsberichts eine positive Dynamik. Er wartet aber gespannt auf den formalen Ausblick auf 2026./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 01:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 01:07 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Delivery Hero Buy
Unternehmen:
Delivery Hero 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
18,41 € 		Abst. Kursziel*:
73,87%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
18,43 € 		Abst. Kursziel aktuell:
73,68%
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Delivery Hero

Analysen zu Delivery Hero

12:20 Delivery Hero Buy UBS AG
10:15 Delivery Hero Hold Deutsche Bank AG
27.02.26 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.02.26 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
27.02.26 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

Aktuelle Aktienanalysen

12:58 International Consolidated Airlines Equal Weight Barclays Capital
12:42 BASF Kaufen DZ BANK
12:21 Saint-Gobain Overweight Barclays Capital
12:20 Delivery Hero Buy UBS AG
12:17 Scout24 Buy UBS AG
12:14 Beiersdorf Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:09 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
12:09 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:00 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:55 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
11:41 AXA Outperform RBC Capital Markets
11:38 Schneider Electric Buy UBS AG
11:11 Befesa Buy UBS AG
11:09 AIXTRON Neutral UBS AG
10:52 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:33 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
10:32 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:28 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
10:18 AXA Buy Deutsche Bank AG
10:17 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
10:17 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
10:16 International Consolidated Airlines Buy Deutsche Bank AG
10:16 BASF Hold Deutsche Bank AG
10:15 Delivery Hero Hold Deutsche Bank AG
10:15 Assicurazioni Generali Hold Deutsche Bank AG
10:14 Saint-Gobain Hold Deutsche Bank AG
10:14 L'Oréal Underperform Jefferies & Company Inc.
10:13 National Grid Sector Perform RBC Capital Markets
10:13 TotalEnergies Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)