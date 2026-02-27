Delivery Hero Aktie
Delivery Hero Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Delivery Hero nach Jahreszahlen von 33 auf 34 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel sprach in einer am Freitag vorliegenden Studie von einer ermutigenden Telefonkonferenz, die es im Nachgang der Resultate gegeben habe. Er attestierte dem Essenlieferdienst eine weiterhin starke Geschäftsdynamik, betonte aber, mögliche Abspaltungen von Geschäftsteilen seien derzeit der wichtigste Kurstreiber./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 16:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 16:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
