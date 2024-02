LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Delivery Hero von 51,70 auf 47,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sein positives Votum für den Essenslieferdienst habe bislang nicht funktioniert, räumte Analyst Andrew Ross in einer am Freitag vorliegenden Studie mit Blick auf die wenig hilfreichen Nachrichten in letzter Zeit ein. Die Schätzungen für den freien Barmittelfluss für 2024 und 2025 könnten erreicht werden, und Delivery Hero müsse sie auch erreichen. Die Bilanz scheine der Konzern im Griff zu haben, wenn sie auch nicht komfortabel erscheine. Das Chance/Risiko-Verhältnis sei positiv./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2024 / 23:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2024 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.