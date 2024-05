NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Delivery Hero von 40 auf 44 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Verkauf des Foodpanda-Geschäfts in Taiwan an Uber erfolge zu attraktiven Bewertungskennziffern und sei vom Markt begrüßt worden, schrieb Analyst Marcus Diebel am Dienstagabend nach dem Kurssprung der Aktien. Der Essenslieferdienst verbessere damit seine Bilanz erheblich. Die Aktien blieben ein Top-Investment im Internetbereich./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2024 / 22:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2024 / 00:15 / BST





