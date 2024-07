NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero angesichts eines Presseberichts über Kartellermittlungen in Südkorea mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Overweight" belassen. Es sei noch zu früh, um die Berichte wirklich einordnen zu können, schrieb Analyst Marcus Diebel am Donnerstag. Aber sie seien nicht hilfreich für die laufende Generalüberholung des südkoreanischen Ablegers Baemin./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2024 / 10:27 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2024 / 10:37 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.