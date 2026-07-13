Diageo Aktie
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WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
Diageo Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 1600 Pence auf "Neutral" belassen. Der organische Umsatz des britischen Spirituosenherstellers dürfte zurückgegangen sein, schrieb Sanjeet Aujla am Freitag in seinem Ausblick auf den Zwischenbericht. Nun stehe die Strategie des neuen Firmenchefs auf dem US-Markt im Fokus - dort seien die Erwartungen zu hoch./rob/niw/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 11:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Neutral
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
UBS AG
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Kursziel:
16,00 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
18,00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
15,38 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Sanjeet Aujla
|
KGV*:
-
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