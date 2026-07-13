Diageo Aktie

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WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006

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13.07.2026 12:33:03

Diageo Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 1600 Pence auf "Neutral" belassen. Der organische Umsatz des britischen Spirituosenherstellers dürfte zurückgegangen sein, schrieb Sanjeet Aujla am Freitag in seinem Ausblick auf den Zwischenbericht. Nun stehe die Strategie des neuen Firmenchefs auf dem US-Markt im Fokus - dort seien die Erwartungen zu hoch./rob/niw/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 11:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Diageo plc Neutral
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
16,00 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
18,00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
15,38 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Sanjeet Aujla 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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