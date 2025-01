FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Douglas von 32 auf 30 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Aktie der Parfümerie-Kette sehe immer noch attraktiv aus, schrieb Analyst Adam Cochrane in einer am Montag vorliegenden Studie. Seine Prognose für den Gewinn je Aktie reduzierte er wegen höherer Zinsbelastungen, während seine Prognosen für den Umsatz und das operative Ergebnis (Ebit) weitgehend unverändert blieben./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2025 / 13:51 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.