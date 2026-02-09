PUMA Aktie

23,30EUR 0,48EUR 2,10%
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603

09.02.2026 08:35:36

PUMA SE Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Puma vor Quartalszahlen mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. In Übereinstimmung mit dem Ausblick des Managements für 2025 rechne er mit einem schlechten vierten Quartal des Sportartikelherstellers, schrieb Jörg Philipp Frey in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Für 2026 geht er von einem weiteren Umsatzrückgang aus, wenngleich sich die Gewinnentwicklung deutlich verbessern dürfte./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PUMA SE Buy
Unternehmen:
PUMA SE 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
23,07 € 		Abst. Kursziel*:
51,71%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
23,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
50,21%
Analyst Name::
Jörg Philipp Frey 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu PUMA SE

