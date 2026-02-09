UniCredit Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Unicredit mit einem Kursziel von 85,70 Euro auf "Buy" belassen. Die Überschussziele der Italiener bis 2030 lägen über den Markterwartungen, schrieb Sofie Peterzens am Montag nach dem Quartalsbericht./ag/mis
|Zusammenfassung: UniCredit S.p.A. Buy
|
Unternehmen:
UniCredit S.p.A.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
85,70 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
78,39 €
|
Abst. Kursziel*:
9,33%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
78,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,45%
|
Analyst Name::
Sofie Peterzens
|
KGV*:
-
