ING Group Aktie
|25,42EUR
|0,34EUR
|1,34%
WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202
ING Group Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ING von 28 auf 28,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Namita Samtani erhöhte in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre Gewinnschätzungen je Aktie für die Jahre bis 2028. Sie begründete dies vor allem mit höheren Prognosen für die Gebühreneinnahmen des Finanzinstituts./rob/tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 14:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 14:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ING Group Overweight
|
Unternehmen:
ING Group
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
28,50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
25,38 €
|
Abst. Kursziel*:
12,29%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
25,42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,14%
|
Analyst Name::
Namita Samtani
|
KGV*:
-
