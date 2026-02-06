ING Group Aktie

25,42EUR 0,34EUR 1,34%
ING Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202

06.02.2026 18:22:15

ING Group Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ING von 28 auf 28,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Namita Samtani erhöhte in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre Gewinnschätzungen je Aktie für die Jahre bis 2028. Sie begründete dies vor allem mit höheren Prognosen für die Gebühreneinnahmen des Finanzinstituts./rob/tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 14:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 14:31 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ING Group Overweight
Unternehmen:
ING Group 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
28,50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
25,38 € 		Abst. Kursziel*:
12,29%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
25,42 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,14%
Analyst Name::
Namita Samtani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ING Group

18:22 ING Group Overweight Barclays Capital
03.02.26 ING Group Buy Deutsche Bank AG
02.02.26 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.01.26 ING Group Sector Perform RBC Capital Markets
30.01.26 ING Group Kaufen DZ BANK
