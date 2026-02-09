tonies Aktie
|11,28EUR
|0,24EUR
|2,17%
WKN DE: A3CM2W / ISIN: LU2333563281
tonies Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Tonies mit einem Kursziel von 14,50 Euro auf "Buy" belassen. Die Aktien des SDax-Neulings blieben auf der Favoritenliste der Hamburger. Trotz der jüngsten Kursrally seien die Papiere des Toniebox-Anbieters noch moderat bewertet, schrieb Gerhard Orgonas in seinem am Montag veröffentlichten Kommentar./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 14:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: tonies Buy
|
Unternehmen:
tonies
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
14,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
11,08 €
|
Abst. Kursziel*:
30,87%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
11,28 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28,55%
|
Analyst Name::
Gerhard Orgonas
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|tonies
|11,30
|2,36%
