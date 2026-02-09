Schneider Electric Aktie

Schneider Electric Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Schneider Electric von 260 auf 275 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Rechenzentren-Branche befinde sich an einem Wendepunkt, an dem eine grundlegende Umstellung der Stromarchitektur erforderlich sei, um den ständig steigenden Leistungsdichten gerecht zu werden, schrieb Gael de-Bray in seiner am Montag vorliegenden Analyse. Er sieht Schneider und ABB als größte Nutznießer dieser Entwicklung./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Nachrichten zu Schneider Electric S.A.

