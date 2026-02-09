Schneider Electric Aktie
|254,20EUR
|0,10EUR
|0,04%
WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972
Schneider Electric Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Schneider Electric von 260 auf 275 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Rechenzentren-Branche befinde sich an einem Wendepunkt, an dem eine grundlegende Umstellung der Stromarchitektur erforderlich sei, um den ständig steigenden Leistungsdichten gerecht zu werden, schrieb Gael de-Bray in seiner am Montag vorliegenden Analyse. Er sieht Schneider und ABB als größte Nutznießer dieser Entwicklung./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Buy
Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
275,00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
254,65 €
Abst. Kursziel*:
7,99%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
254,20 €
Abst. Kursziel aktuell:
8,18%
Analyst Name::
Gael de-Bray
KGV*:
-