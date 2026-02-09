adidas Aktie

153,50EUR 1,10EUR 0,72%
adidas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0

09.02.2026 07:24:03

adidas Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 190 Euro auf "Equal Weight" belassen. Analystin Carole Madjo gab ihrem Bewertungsmodell vor der Jahresbilanz Anfang März am Sonntag noch einen Feinschliff. Ihre Ergebnisprognose für 2026 hob sie aufgrund der angekündigten Aktienrückkäufe um 6 Prozent an./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2026 / 22:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: adidas Equal Weight
Unternehmen:
adidas 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
190,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
153,20 € 		Abst. Kursziel*:
24,02%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
153,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23,78%
Analyst Name::
Carole Madjo 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

07:24 adidas Equal Weight Barclays Capital
30.01.26 adidas Kaufen DZ BANK
30.01.26 adidas Equal Weight Barclays Capital
30.01.26 adidas Buy Warburg Research
30.01.26 adidas Neutral Goldman Sachs Group Inc.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel

adidas 153,20 0,52% adidas

