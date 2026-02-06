Die Analysten der Baader Bank haben ihre Einstufung für die Aktien der Raiffeisen Bank International (RBI) in Reaktion auf die gemeldeten Viertquartalszahlen von "sell" auf "add" verbessert. Das Kursziel des Baader-Analysten David Grinsztajn liegt bei 48,1 Euro. Zum Vergleich: An der Wiener Börse notierten RBI-Aktien zum Handelsschluss mit 42,08 Euro.

Die Experten haben auch ihre Gewinnschätzungen angesichts des neuen Geschäftsausblicks der RBI erhöht. Sie erwarten nun einen Gewinn von 5,72 Euro je Aktie für das laufende Geschäftsjahr 2026. Davor lag die Schätzung noch bei 4,10 Euro. Die Schätzung für den Gewinn 2027 wurde von 4,64 auf 6,09 Euro angehoben.

Die erstmals erstellte Prognose für 2028 geht von einem Gewinn von 6,91 Euro je Aktie aus. Die Dividenden werden mit 1,60 (2026), 1,79 (2027) und 2,08 (2028) Euro erwartet.

Analysierendes Institut Baader Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

mik/rst

ISIN AT0000606306 WEB http://www.rbinternational.com/

AFA0071 2026-02-06/17:44