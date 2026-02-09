Evonik Aktie
|14,81EUR
|-0,05EUR
|-0,34%
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
Evonik Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Evonik nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Equal Weight" belassen. Analyst Anil Shenoy senkte in seinem am Montag veröffentlichten Kommentar die Schätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) 2026 um zwei Prozent. Mit 1,79 Milliarden Euro liege seine neue Prognose für den Spezialchemiekonzern nun um drei Prozent unter der Konsensschätzung./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 15:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Evonik AG Equal Weight
|
Unternehmen:
Evonik AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
16,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
14,53 €
|
Abst. Kursziel*:
10,12%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
14,81 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,04%
|
Analyst Name::
Anil Shenoy
|
KGV*:
-
