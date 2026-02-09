grenke Aktie
|14,88EUR
|0,38EUR
|2,62%
WKN DE: A161N3 / ISIN: DE000A161N30
grenke Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Grenke mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Buy" belassen. Die Hamburger setzten die Aktien des Leasingspezialisten neu auf ihre Favoritenliste. Die Jahresbilanz dürfte eine Trendwende einläuten, schrieb Marius Fuhrberg in seinem am Montag veröffentlichten Kommentar. Die Bewertung sei attraktiv./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 14:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: grenke AG Buy
|
Unternehmen:
grenke AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
29,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
14,62 €
|
Abst. Kursziel*:
98,36%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
14,88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
94,89%
|
Analyst Name::
Marius Fuhrberg
|
KGV*:
-
Nachrichten zu grenke AG
|
06.02.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX am Freitagnachmittag in Rot (finanzen.at)
|
30.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Schlussendlich Gewinne im SDAX (finanzen.at)
|
12.01.26
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX mittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
07.01.26
|grenke-Aktie im Plus: Mehr Neugeschäft 2025 bei schwächerer Profitabilität (dpa-AFX)
|
07.01.26
|ROUNDUP: Grenke steigert Neugeschäft 2025 bei schwächerer Profitabilität (dpa-AFX)
|
07.01.26
|EQS-News: grenke trifft Jahresprognose mit 3,3 Mrd. Euro Leasingneugeschäft (EQS Group)
|
07.01.26
|EQS-News: grenke meets annual guidance with EUR 3.3 billion in leasing new business (EQS Group)
|
29.12.25
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX am Montagnachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu grenke AG
|07:23
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.26
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|grenke Buy
|Warburg Research
|02.12.25
|grenke Buy
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:23
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.26
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|grenke Buy
|Warburg Research
|02.12.25
|grenke Buy
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:23
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.26
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|grenke Buy
|Warburg Research
|02.12.25
|grenke Buy
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.10.24
|grenke Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Aktien in diesem Artikel
|grenke AG
|14,88
|2,62%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:28
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:25
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|07:24
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|07:23
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:23
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:22
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:21
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:12
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:11
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:10
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:10
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:09
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Under Armour Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Raiffeisen add
|Baader Bank
|06.02.26
|Amazon Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Linde Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|06.02.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|06.02.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|06.02.26
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|06.02.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|06.02.26
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|06.02.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|06.02.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|06.02.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Infineon Buy
|Warburg Research
|06.02.26
|tonies Buy
|Warburg Research
|06.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.02.26
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.02.26
|BBVA Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|QIAGEN Hold
|Deutsche Bank AG